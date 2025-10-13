＜スペインオープン最終日◇12日◇クラブ・デ・カンポ・ビラ・デ・マドリード（スペイン）◇7154ヤード・パー71＞DPワールド（欧州）ツアーの最終ラウンドが終了した。単独首位で迎えた27歳のマルコ・ペンジ（イングランド）が、1バーディ・2ボギーの「72」とスコアを1つ落とし、トータル15アンダーでダニエル・ブラウン（イングランド）と並びプレーオフに突入。1ホール目でバーディを奪ったペンジが今季3勝目を飾った。〈写真