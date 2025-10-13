ＣＳファイナルステージ（１５日初戦）に臨むソフトバンクは１２日にみずほペイペイドームで実戦形式の練習（ライブＢＰ）を行った。主力打者たちが快音を響かせ、順調な仕上がりをアピール。日本ハムを迎え撃つ鷹が充実の調整ぶりをうかがわせた。ライブＢＰで最初に登場した柳田悠岐外野手（３７）がライバルに重圧をかける一発を放った。ポストシーズンでの先発起用が見込まれる大津亮介投手（２６）の初球ストレートを強振