¤ªÁ°¤Ï¤À¤«¤é¥À¥á¤Ê¤ó¤À¡££Ç£Ì£Å£Á£Ô¤Î£Ç¡½£Ò£Å£Ø²¦ºÂ¤«¤é´ÙÍî¤·¤¿?¡ß¡ß¥¹¥¿¥¤¥ë?¤³¤ÈÃæÅè¾¡É§¡Ê£³£·¡Ë¤¬¡¢¼«¤é¤ò?²ÖÂ«½±·â?¤·¤¿¿ÛË¬Ëâ¡Ê£´£¸¡Ë¤ò¤³¤­²¼¤í¤·¤¿¡£ÃæÅè¤Ï£Ç£Ì£Å£Á£Ô£¹Æü¤Î¸å³Ú±àÂç²ñ¤ÇÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤¿£Ç¡½£Ò£Å£Ø²¦ºÂ¤ò¤«¤±¡¢¸µ¥¿¥Ã¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î¥¨¥ë¡¦¥ê¥ó¥À¥Þ¥ó¤ÈÂÐÀï¡£»î¹ç¤ÏÎ¾Íº¤Î°ÕÃÏ¤¬ÀµÌÌ¤«¤é·ãÆÍ¤¹¤ëÇòÇ®¤Î¹¶ËÉ¤ÎËö¡¢ÃæÅè¤ÏÌÔ¸×¸¶Çú¸Ç¤á¤Ç£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÊ¹¤¤¤¿¡£»ö·ï¤¬µ¯¤­¤¿¤Î¤Ï¤½¤Î»î¹ç¸å¤À¡£¥ê¥ó¥°¥µ¥¤¥É¤Ë