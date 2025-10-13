日本ボディビル・フィットネス連盟主催「第７１回日本男子ボディビル選手権大会」が１２日に東京・江戸川区総合文化センターで開催され、扇谷開登（２８）が初のミスター日本に輝いた。前回王者の?ジュラシック木澤?こと木澤大祐が不在の大会は、予選では５人が同点で並ぶなどの波乱が巻き起こった。決勝のファーストコール（優勝が予想される選手がステージの前方に呼ばれること）で扇谷と刈川啓志郎が一騎打ちになると、会場