新日本プロレスのＩＷＧＰ女子王座を保持する?太陽神?Ｓａｒｅｅｅ（２９）が、挑戦者・朱里（３６）とのＶ４戦（１３日、新日本・両国国技館）へ闘志を燃やしている。米国・ＲＯＨのフロリダ州レイクランド大会（９日＝日本時間１０日に放送）でＡＥＷのアレックス・ウィンザー（３１＝英国）を激闘の末に撃破し、３度目の防衛に成功。１３日の新日本プロレス両国国技館大会で行われるＶ４戦では今年６月のスターダム・代々木