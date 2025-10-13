空手道静岡県高校新人戦の階級別個人組手が１２日行われ、女子４８キロ級で増田亜美（つぐみ、常葉大菊川２年）が初優勝を飾った。増田は３月の全国高校選抜大会で準優勝も、この日の決勝で対戦した山本はな（御殿場西１年）は９月に中国で行われたアジア選手権カデットの部（１４、１５歳）の金メダリスト。５月の県連盟の大会では敗れており「速くて強い。緊張しました」。試合はお互いにポイントがなく、旗判定３―１で勝利