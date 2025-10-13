女優・白石まるみの長女でタレントの守永真彩が１３日までに自身のＳＮＳを更新し、自身が描いた絵画を披露した。守永はインスタグラムに「怒涛の１０月前半をなんとか走り終えて...昨日はお休みだったのでアートワインへ@ａｒｔｗｉｎｅ．ｔｏｋｙｏ絵に没頭する時間って癒されますし、頭の中もスッキリ実物を見ての模写ではなくて、書き順だけ教えてもらって描くので。人によって色や形が変わって面白い」とアートワー