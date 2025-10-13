来年のセンバツ出場につながる秋季東海地区高校野球大会が１８日、愛知で開幕する。２００９年以来のセンバツ出場を目指す静岡県大会準優勝の掛川西は、主将の谷口篤郎捕手（２年）が平常心での戦いを強調した。同じ県２位で臨んだ昨秋の東海大会を、正三塁手として下級生で唯一経験。チャンスで打席が回り「タイムリーを打ってやろう！と力が入ってしまった。普段の練習でできないことは試合でもできない」と反省する。試合も