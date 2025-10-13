◆ボーイズリーグ第１３回秋季北海道選手権第２日▽準決勝苫小牧ボーイズ７―５札幌ボーイズ（１２日、野幌総合運動公園硬式野球場）ボーイズリーグの第１３回秋季北海道選手権の準決勝と順位決定戦３試合が１２日、行われた。苫小牧ボーイズは札幌ボーイズに７―５で競り勝ち、４年ぶり３度目の優勝まであと１勝とした。旭川大雪ボーイズとの決勝は１３日、札幌モエレ沼公園で行われる。苫小牧ボーイズは２番手の前川懸投