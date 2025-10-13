◆ボーイズリーグ第１３回秋季北海道選手権第２日▽準決勝旭川大雪ボーイズ１４―３札幌北広島ボーイズ＝４回コールド＝（１２日、野幌総合運動公園硬式野球場）ボーイズリーグの第１３回秋季北海道選手権の準決勝と順位決定戦３試合が１２日、行われた。旭川大雪ボーイズは札幌北広島ボーイズを１４―３の４回コールドで破り、４連覇に王手をかけた。平日は紋別中の陸上部に所属し、土、日曜日はチームの練習に参加する、４