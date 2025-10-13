先週、台風22号が直撃し、被害が出た八丈島に再び台風が接近しています。現地から高木記者の報告です。八丈島のホテルから、窓から離れ、安全に注意してお伝えします。こちら、雨風ともに勢いを増しています。大粒の雨が窓ガラスに打ち付け、時折、ザーザーと音がしています。また、風も勢いよく吹き付けていて、木も激しく揺れているのがわかります。八丈町役場によりますと、午前4時の時点で、6つの避難所に361人が避難していて