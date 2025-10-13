ウクライナのゼレンスキー大統領（ゲッティ＝共同）【ワシントン、キーウ共同】ウクライナのゼレンスキー大統領は12日放送のFOXニュースのインタビューで、米国がウクライナへの間接供与を検討している巡航ミサイル「トマホーク」について、提供を受けても民間人の攻撃には使用しないと表明した。軍事目標の達成だけに用い「決して民間人を攻撃しない」と述べた。トマホークは長射程で、ウクライナ国内からロシアの首都モスク