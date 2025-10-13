バレーボール世界最高峰のイタリア・セリエA女子の第2節が日本時間13日に行われ女子日本代表キャプテン石川真佑（25）のノヴァーラと日本代表セッター関菜々巳（26）のブスト・アルシーツィオが対戦。石川のノヴァ―ラがセットカウント3−1（25ー19、25ー21、21ー25、25⁻20）で勝利し、開幕2連勝となった。試合前の握手で笑顔を見せた石川と関。スタメン出場のノヴァ―ラ石川は第1セットレフトからのスパイクで得点。ブスト