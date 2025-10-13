10月10日に台湾で行われた中華民国の国慶節では頼清徳総統が「終戦80年」に言及した（写真：Bloomberg）2025年は「戦後80年」、第2次世界大戦の終結から80年の節目の年にあたる。日本にとって特別な意味を持つだけでなく、アジア各国にとっても重要な年である。中国では「中国人民抗日戦争および世界反ファシズム戦争勝利80周年」の年として、夏には抗日関連の映画やドラマが相次いで公開され、大規模な軍事パレードや記念式典も行