キャンプには、日帰りハイキングでは味わえない「自然の静寂」がある。それは、現代人が忘れかけた「自分をリセットする時間」を思い出させてくれる。「自然に生きる」ことの意味を模索する登山家・辰野 勇氏が、キャンプという営みに込められた本質を語る。※本稿は、辰野 勇『自然に生きる 不要なものは何ひとつ持たない』（KADOKAWA）の一部を抜粋・編集したものです。山を五感で味わうことで自分を“リセット”できる日帰り