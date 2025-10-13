日本の運動会とイギリスのスポーツデイとの比較を通して、日本の「みんな一緒教育」が抱える課題を考えます。未来を担う子どもたちに「本当の必要な力」は、どのように育てればいいのでしょうか。（日英バイリンガル幼稚園Sora International Preschool創立者中内玲子）イギリスの運動会で日本人ママ友が漏らしたひとこと「日本の運動会と比べて、いかがですか？」イギリスのボーディングスクールに通う次男の「スポーツデイ」