商務部の関係責任者が10月10日の記者会見で明らかにしたところによると、第138回中国輸出入商品交易会（広交会、広州交易会）は10月15日から11月4日まで3期に分けて広東省広州で開催されるとのことです。今回の広交会の展示面積は155万平方メートルです。個別の展示スペースの総数は7万4600で、出展企業数は3万2000社を超え、うち約3600社は初出展です。これらの数字はいずれも過去最高を更新しました。ハイテク企業、専門特化型企