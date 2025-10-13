【その他の画像・動画等を元記事で観る】 timeleszの日本テレビ系での初レギュラー冠番組『timeleszファミリア』。10月13日放送の企画は「timeleszのイチカバチカ」。timeleszの8人がイチかバチかの“超ギリギリチャレンジ”に挑み、その生き様と成長を楽しく引き出すドキュメントバラエティーを放送する。 ■完全勝利を狙った超過保護ルールで、「0.1秒の男」に挑戦！ 前回のギリギリチャレンジでオリンピッ