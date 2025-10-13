◇プロ野球セ・リーグ CS 1stステージ第2戦 DeNA7×-6巨人(12日、横浜スタジアム)デッドボールを受けたDeNAの桑原将志選手がスポーツマンシップを見せました。5-5のまま延長に突入した10回、1アウトから2番・桑原将志選手に打順が回ります。巨人・田中瑛斗投手と対戦した桑原選手は、フルカウントからの6球目、内角高めへのシュートが体の脇腹付近に当たりました。当たった瞬間苦もんの表情を見せた桑原選手に対してすぐさま巨人の