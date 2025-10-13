伊賀Ｓ４着のドラゴンウェルズ（牡３歳、栗東・藤原）は、ＢＣスプリント・Ｇ１（１１月１日・米デルマー）を目指す。管理する藤原師が１２日、明らかにした。「３勝クラスの馬なので、あくまで入れば。鞍上はそれから決める」と説明した。