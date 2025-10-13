１２日の京都５Ｒをヴィサージュで制し、藤岡佑介騎手（３９）＝栗東・フリー＝が史上４０人目、現役では２０人目となるＪＲＡ通算１１００勝（うちＧ１・２勝を含む重賞４８勝）を達成。「前回の区切り（１０００勝）から約２年、いろんなことがあって、たくさんの人に支えてもらって無事に節目を迎えることができました。変わらず次の１勝を目指して、これからも安全に馬の全能力を発揮して、いい競馬ができるように頑張りま