「新馬戦」（１２日、京都）８番人気のタマモフリージア（牝２歳、父ルヴァンスレーヴ、母タマモエルドラド、栗東・大橋）が好位追走から直線半ばで力強く抜け出すと、最後は後続に３馬身半差をつけた。田口は「調教からいい動きでしたし、持ち味を生かそうと思っていました。終始外を回りながらでも最後まで脚を使っていましたし、まだまだ成長すると思います」と軽快な口調。大橋師も「兄姉みんな勝ち上がっているけど、新