ソフトバンクの大津がライブBPで打者12人に対して投げ、4安打1奪三振で「球種を満遍なく投げました」と振り返った。今季は前半戦で2軍落ちを味わったが、7月の再昇格以降は6勝（1敗）を挙げた。CSファイナルSは第5戦に先発見込みだ。ポストシーズンは過去に悔しい思いもしているが「今年は自信を持って上がれる」と快投を誓った。