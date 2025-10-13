ソフトバンクの中村がライブBPで2本の二塁打を放ち、存在感を示した。最初の打席で大津から右翼線に運び、伊藤との対戦では右翼フェンス直撃の当たりを放った。「ボールもしっかり見えていたので悪くはないかなと思います。投手の球を4打席見られたのは良かったです」。ベテランらしく本番へ向けた調整は万全だ。