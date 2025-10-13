全国７地区の予選会を勝ち抜いた小学５年〜中学１年の８人によって争われたポニーレース「第１５回ジョッキーベイビーズ」の決勝大会が１２日、東京競馬場で行われ、北海道地区代表の八嶋駿吏（しゅんり）君（１３）が優勝した。相棒のユリにまたがり、外ラチ沿いを一気に加速。豪脚で他馬を寄せ付けなかった。「すごくうれしいです！言葉に表現できない」と笑顔。表彰式では、この大会に出場経験のある兄から「カメラマンのと