タレントの益若つばさが13日、自身のインスタグラムを更新。この日40歳の誕生日を迎えたことを報告するとともに、40代で「素敵」だと思う理想の新ヘアを披露した。益若は「今日10/13誕生日を迎えましたー！」と報告し「40歳になりました！！わーい！！念願の40代！！魅力しかない！！益々歳を重ねていくのが楽しみです！！」と40歳を迎えたことを喜んだ。また「髪の毛変えました！昨日のギャルも今日の私も全部最近の自分で