「新馬戦」（１２日、東京）中団に構えた１０番人気のレイオブファイア（牡２歳、父ニューイヤーズデイ、母オンクーラン、美浦・加藤士）が直線で鮮やかに抜け出してデビューＶを飾った。内田博は「素直で乗りやすい馬。展開が向いたこともあるけど、いい勝ち方をしてくれました」と及第点を付けた。加藤士師は「ジョッキーがうまく乗ってくれましたね。現状はこれくらいの距離が良さそう」と満足そうに話した。なお、注目