ＤｅＮＡ７―６巨人（１２日・クライマックスシリーズファーストステージ）――ＤｅＮＡが延長サヨナラ勝ち。１点を追う十一回、林の適時打で追いつき、蝦名の適時打で試合を決めた。二回から救援した２番手以降の投手陣も１失点で踏ん張った。巨人は一回に５点を先行し、十一回も佐々木の適時打で勝ち越したが、リードを守れなかった。◇いかに壮絶な一戦だったかは、巨人・阿部監督の言葉が物語っていた。「すごい試合だった