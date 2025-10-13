「アイルランドＴ・Ｇ２」（１２日、東京）記念すべき第１回覇者となったのは４番人気のラヴァンダ。外枠からリズム良く中団を追走し、直線は外から長くいい脚を使って差し切った。鞍上の岩田望は「他に行く馬がいたら、その後ろにつけようと考えていた。プラン通りの競馬ができた」と納得の表情。同馬の強みについて問われると、「逃げも追い込みもできる操縦性の高さ」とセンスの良さを挙げた。外枠から前に壁がなくてもス