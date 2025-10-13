「太秦Ｓ」（１２日、京都）目の覚めるような末脚がさく裂した。後方を追走した５番人気のハピ（牡６歳、栗東・大久保）が、直線で豪脚を繰り出してライバルを一刀両断。２２年５月の鳳雛Ｓ以来、約３年５カ月ぶりの美酒を味わった。菱田は「前走は暑さの影響がありました。きょうは強いところを見せてくれてうれしかったです」と満面の笑み。大久保師は「ペースが向いた感じはしますが、ハマったときの脚はいいですね。出ら