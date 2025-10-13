「新馬戦」（１２日、京都）中団に構えた５番人気のヴィサージュ（牡２歳、父エピファネイア、母メダリオンモチーフ、栗東・大久保）が直線外から豪快に伸びて初陣Ｖを決めた。この勝利でＪＲＡ通算１１００勝を達成した藤岡佑は「跳びが大きい馬なので外枠は競馬がしやすかった。最後はしっかり伸びて能力は感じましたね」と笑顔でレースを振り返った。大久保師は「ちょっと癖がある馬なので、その辺を理解して乗ってもらっ