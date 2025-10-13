財布をなくした時の、血の気が引くような感覚を味わったことはあるだろうか。現金以上に、クレジットカードやキャッシュカードが悪用されたら……と思うと、目の前が真っ暗になるものだ。投稿を寄せた北海道の50代女性は、これまでに二度、財布を紛失した経験があるという。一度目は友人とのドライブ中でのことだった。「翌日の朝、鞄に財布が入っていないことに気付きました。友人の車に落としていたようで、無事でした」幸いにも