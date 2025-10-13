女優の天海祐希が、このほど都内で行われたテレビ朝日系主演連続ドラマ「緊急取調室」（１６日スタート、木曜・後９時）の取材会に出席した。２０１４年に放送開始した「緊急事案対応取調班」（通称・キントリ）の敏腕取調官・真壁有希子（天海）の活躍を描いた人気シリーズ。１６日から始まる新ドラマシリーズは、国家の最高権力（＝内閣総理大臣）と直接対決する「劇場版『緊急取調室ＴＨＥＦＩＮＡＬ』」（１２月２６日