サッカー日本代表は１２日、１４日のブラジル戦（味の素スタジアム）へ向けて千葉市内で調整した。ＤＦ長友佑都（３９）は次戦に出場すれば、日本代表で歴代最多タイの通算５回目のブラジル戦出場となる。歴代最多５回のＷ杯優勝を誇り、過去１３戦で２分け１１敗と未勝利の王国との一戦へ向けて「韓国のように、０―５や大差で負けるようだと、（森保ジャパンが目標に掲げている）Ｗ杯優勝の道は非常に険しい」と危機感を募らせ