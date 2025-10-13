大相撲の３４年ぶりロンドン公演（１５〜１９日）を取材する大西健太記者の見た、聞いた、思ったの日記「はっけよいＬＯＮＤＯＮ」を連日、お伝えします。＊＊＊「大の里ぉ〜！」「隆の勝ぅ〜！」。夕暮れのヒースロー空港到着ロビー。スーツケースを転がし、羽織姿の力士一行が、姿を見せると熱烈に歓迎する日本語が一斉に飛び交った。英国人親子は「関取ロンドンへようこそ」と印刷した紙を持って出迎え、父親に肩