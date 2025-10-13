◆関西六大学秋季リーグ最終節２回戦大商大４―３京産大＝延長１０回タイブレーク＝（１２日・わかさスタジアム京都）最終節の２回戦２試合が行われ、今春王者の大商大が延長１０回の熱戦を制し、８連覇へ逆王手をかけた。智弁学園（奈良）時代に投打の二刀流で活躍した先発の中山優月投手（２年）が、９回６安打３失点の粘投で勝利を呼び込んだ。７年ぶりのリーグ優勝を目指す京産大と１３日の３回戦で頂点を争う。大経大は