◆秋季大阪府大会▽決勝大阪桐蔭９―８近大付（１２日・ＧＯＳＡＮＤＯ南港）大阪桐蔭が近大付とのシーソーゲームを９―８で制して２年ぶり１３度目の優勝を果たした。４番の谷渕瑛仁（えいと）一塁手（２年）が決勝打を含む２安打５打点。２度の雨天中断があった３位決定戦は、金光大阪が太成学院大高に逆転勝ちして２０２１年以来、４年ぶりの近畿大会切符を手にした。これで、来春センバツ出場校の選考資料となる近畿大会（