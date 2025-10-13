◆関西大学ラグビーＡリーグ関学大２６―２０摂南大（１２日・宝が池公園球技場）関学大と京産大が勝ち、ともに開幕３連勝とした。関学大はリードが５度入れ替わる摂南大との接戦に２６―２０で辛勝。ＮＯ８小林典大（てんた、４年）＝京都成章＝が２トライでけん引した。京産大は計７トライで４７―２４と立命大に大勝。摂南大と立命大は３連敗となった。第３節を終え、昨季リーグ王者の天理大を含む３チームが無傷の３勝だ。