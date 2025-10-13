西武・西川愛也外野手が自身初のゴールデングラブ賞獲得へ「今年無理だったら無理でしょ」と、アピールした。賞は記者投票で決まる。花咲徳栄から１７年ドラフト２位で西武に入団。８年目の今季は中盤から１番に定着してリードオフマンの役割を担い、自己最多の１２４試合に出場して１３４安打１０本塁打３８打点の成績を残した。右肩の違和感により１度戦線を離脱したが、１２４試合で中堅を守り、俊足をいかした広い守備範囲