◆第７８回秋季全道高校野球大会▽１回戦札幌日大７―０函館大柏稜＝８回コールド＝（１２日・プレド）高校野球の秋季北海道大会が開幕し、１回戦３試合が行われた。札幌日大は函館大柏稜に７―０で８回コールド勝ち。エース右腕・石川瑛二朗（２年）が７回を４安打無失点に抑えた。札幌地区予選代表決定戦では、５回途中５失点で降板。キャッチボールから変化球を投じ、課題だった制球を修正してきた。この日は、１４０キロ