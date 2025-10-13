元モーニング娘。のタレント辻希美（38）が12日、インスタグラムを更新。産後ケアホテルに行ったことを報告、最新ショットを公開した。辻は「実は…金曜日の夜からコアとユメと念願の産後ケアホテルに行って来ました。めいめいちゃんネルのママと一緒に行って来たよ」と報告。記念ショットを公開した。そして「二泊三日と言う時間でしたが夜は数ヶ月ぶりに起きずに7時間寝れて、本当に幸せでした。コアとの時間も作ることが出来て