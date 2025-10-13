タレントはるな愛（53）が12日、インスタグラムを更新。妹の結婚式に出席したことを報告した。はるなは「妹の結婚式でした」と報告し、妹夫婦とのスリーショットなどを公開。そして「結婚式はいいなぁ〜親に感謝したり。相手に愛を伝えたり。周りに祝福していただき。本当に愛溢れる時間でした。おめでとう」と思いをつづった。この投稿に「妹さん美人さん」などのコメントや、「妹さん、おめでとうございます」と多くの祝福が寄せ