テレビ朝日系『緊急取調室』第5シーズン（16日スタート、毎週木曜後9：00）の主演・天海祐希（真壁有希子・役）をはじめ、田中哲司（梶山勝利・役）、塚地武雅（玉垣松夫・役）、でんでん（菱本進・役）、小日向文世（小石川春夫・役）、そして初回ゲスト・山本耕史（倉持真人・役）＆若村麻由美（倉持利津子・役）が、このほど囲み取材にに出席し、熱い思いを語った。【写真】これでラスト！『緊急取調室』第5シーズン取材会