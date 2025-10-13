◇プロ野球セ・リーグ CS 1stステージ第2戦 DeNA7×-6巨人(12日、横浜スタジアム)敗れた巨人の阿部慎之助監督と勝ったDeNAの三浦大輔監督がお互いの健闘をたたえました。試合は初回、巨人がDeNA先発・ジャクソン投手を攻略し、2本塁打を含む5得点で先制に成功。しかし直後の守備でDeNAが佐野恵太選手と石上泰輝選手のホームランで5点を奪い、同点に追いつきました。その後は、均衡した試合展開が続き、5-5のまま延長戦に突入。延長