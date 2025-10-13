Number_iが、止まらない。 （関連：Number_i、フィジカル作品に表れる“らしさ”TOBEアーティスト初のCDショップでの販売――チャート躍進への期待） デビュー以降の快進撃は、万人の知るところだが、2ndフルアルバム『No.Ⅱ』のリリース以降もその勢いは増すばかりだ。快進撃の一例として挙げたいのが、ミニアルバム『No. O -ring-』（2024年リリース）収録曲の「BON」が、