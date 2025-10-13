現役引退を発表した川井梨紗子(C)Getty Images女子レスリングでリオ63キロ級、東京五輪57キロ級金メダリストの川井梨紗子が10月12日に自身のインスタグラムを更新。現役引退を発表した。前日11日にも「私は現役を引退する決意をしました」などと書き込んでいたが、この日は2枚の写真とともに、メッセージを記した画像を投稿した。【写真】現役引退と第2子妊娠を発表した川井梨紗子の投稿をチェック川井は冒頭に「この度、川井