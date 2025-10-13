来年のセンバツ出場につながる秋季東海地区高校野球大会が１８日、愛知で開幕する。静岡県大会準優勝の掛川西は、２００９年以来のセンバツ出場を目指し、重松聖人左翼手（２年）がリードオフマンとしてチームをけん引する。掛川西の注目は１番を務める重松だ。準決勝で３打数３安打２打点と暴れるなど、県大会の打率は４割超え。東海の大舞台に向けて、左翼線へ狙い打つ「逆方向への打撃」に磨きをかけている。夏からメンバ