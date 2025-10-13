◆第７８回秋季全道高校野球大会▽１回戦士別翔雲５―３帯広三条（１２日・プレド）高校野球の秋季北海道大会が開幕し、１回戦３試合が行われた。名寄地区から初の甲子園出場を目指す士別翔雲は、５―３で帯広三条を下し、秋の全道４年ぶりの勝利。８番・森下一颯三塁手（１年）が逆転の３点適時三塁打を放ち、２季連続の開幕戦勝利を挙げた。３季連続の道大会制覇を狙う北海は、札幌大谷との優勝候補対決を３―２で制した。