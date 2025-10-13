「２０２５パーソルクライマックスシリーズパ」第１ステージ（Ｓ）第２戦で２位の日本ハムが連勝し、２年連続の最終Ｓ進出を決めた。第１戦の４番から５番に降格した清宮幸太郎内野手（２６）が３点を追う３回１死一、二塁で左中間を破る２点三塁打を放ち、悔しさをバットで晴らした。日本シリーズ進出を懸けて、１５日から最終Ｓ・ソフトバンク戦（みずほペイペイ）に臨む。劇勝から約１時間半後の午後７時前に、私服に