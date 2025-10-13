earth music&ecologyから、ハロウィン気分を高める『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』のDisney Collectionが10月17日（金）に登場！「ジャック」や「ゼロ」など人気キャラクターがデザインされたニットカーディガンやパーカー、チャームなど全4アイテムがラインアップ。ダークな世界観をearthらしい優しいテイストで表現し、甘すぎない大人の可愛さを叶えます♡ 主役は